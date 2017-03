E Chauffeur wollt no hannen aparken, wéi d'Fra iwwer den Trottoire gaangen ass. D'Dame huet d'Manöver vum Won iwwersinn an wéi de Chauffeur si gesinn a gebremst huet, war et schonn ze spéit. Hie konnt de liichte Kontakt net méi verhënneren. Déi eeler Fra ass gefall an huet sech dobäi liicht blesséiert, si koum an d'Spidol.An tëschtgouf géint 18.30 Auer um Mëttwoch en Chauffeur vun der Douane kontrolléiert. De Controle Technique vum Auto war zanter iwwer engem Joer ofgelaf an de Mann hat kee Permis méi. Um Policebüro koum dunn eraus, datt et schonn e puer Mol e Fuerverbuet géint de Mann gouf. De Parquet huet de Mann verhafte gelooss an hie koum virun den Untersuchungsriichter.