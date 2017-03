Zu Lamadelaine an der Rue de la Providence gouf um Donneschdeg de Moien en Aarbechter op engem Chantier schwéier blesséiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Mann war op de Bagger geklommen, fir dem Chauffeur vum Bagger Handzeechen ze ginn. Dobäi gouf seng Hand tëscht dem Camion an dem Bagger ageklemmt. De Mann koum mat schwéiere Blessuren an d'Spidol.D'Police huet d'ITM an de Parquet informéiert, deen huet ordonnéiert, datt Bluttprouwe geholl a Protokoll erstallt gëtt.