An der Rue d'Audun zu Esch sinn d'Beamten an der Nuecht op e Mëttwoch op eng Ausernanersetzung virun enger Disco opmierksam gemaach ginn.

Hei wollt e Client seng Rechnung net bezuelen a war mam Sécherheetspersonal an dem Chef vun der Disco unenee geroden. Fir d'Saach séier an einfach ze léisen, hat de Patron dem Mann, deen seng Rechnung net ganz bezuelt hat, e klenge Rabatt ugebueden.De alkoholiséierte Mann war awer net nëmmen onkooperativ vis-à-vis vum Disco-Personal, ma och mat de Polizisten. Hie wollt sech net ausweisen a war och licht aggressiv. Wéi de Problem mat der Carte d'identité gekläert war, hunn d'Beamten him proposéiert, fir hien heem ze féieren. Dat huet dem Mann awer guer net gefall, a hien huet d'Poliziste menacéiert a provozéiert, wat dozou gefouert, datt hie bei en Dokter bruecht gouf an dono am Arrest konnt schlofen, bis den Alkoholpegel sech geluecht hat.