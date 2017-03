Véier ganz verschidden Uerteeler gouf et um Geriicht wéinst Opruff zum Haass.

Eng Geldstrof vun 2.000 Euro, zwee Fräispréch an eng Rupture du délibéré, spréch d’Aussetze vum Uerteel, fir dass d’Affär nach emol drukënnt. Dat sinn d’Strofen, déi de Mëtten um Stater Geriicht a 4 Affäre vun Opruff zum Haass gesprach goufen.