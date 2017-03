"Ech hu Mëscht gebaut! Alles, wat mer virgehäit gëtt, stëmmt! Meng Famill mécht mer haut nach Virwërf!": Dat sot de pensionéierte Staatsbeamten den Donneschdeg de Moien am Prozess ëm Schmu, tëscht 2002 an 2007, mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère.

D’Auditioun vun deem Mann huet eng déck hallef Stonn gedauert, am Géigesaz zu där vun deenen aneren Ugekloten, déi deelweis nëmmen e puer Minutte gehéiert goufen.



Korruptioun viru Geriicht / Reportage Eric Ewald





De fréiere Fonctionnaire am Wirtschaftsministère, deen als Chauffeur do ugefaangen hat mat schaffen, sot, ni a Portugal gewiescht ze sinn, fir e Reseau opzebauen. Villméi hätt hien a Caféen hei am Land Leit kenne geléiert, déi hien ëm Hëllef gefrot hätten, fir eng Handelsermächtegung ze kréien. Hien hätt déi entspriechend Dossieren un d’haiteg Employée de l’Etat am Logement weiderginn an déi hätt him ugeruff, wann d’Dossieren duerch déi zoustänneg Kommissioun goungen. Hien hätt vun hir profitéiert, sou den Haaptugekloten. Deen aneren haitegen Employé de l’Etat am Logement hätt och Dossieren an d’Kommissioun ginn. Deen hätt dat benevole gemaach an näischt dofir kritt, ausser mol eng Këscht Schampes, wougéint d’Fra um Enn 1.000 € pro Dossier krut. Hie selwer hätt 6.000 Euro Avancë gefrot bei Leit, déi eng Handelsermächtegung wollten, a regelméisseg ugeruff kritt. Um Enn sot de Mann, hie géif bedaueren, déi zwee Staatsemployéen erageridden ze hunn.

Déi hunn erkläert, d'Dossiere vum Ex-Staatsbeamte kritt ze hunn, awer bestridden, dass si Suen dofir kruten. Alle Béid wëlle si och net gewosst hunn, dass d’Dokumenter gefälscht waren. Wat d’Suen ugeet, hätt d’Fra der just eng Kéier vum fréiere Fonctionnaire, hirem Monni, kritt, an zwar fir hir Hochzäit an d’Gebuert vun hirer Duechter.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Me Rosario Grasso deklaréiert, en ähnleche Courrier kritt ze hunn, wéi de Me Entringer e Mëttwoch, an nach en aneren. Hie wéilt déi awer net am Prozess gebrauchen! Wouropshin de Me Entringer sot, déi Method och net z'appreciéieren. D’Dokument wär awer wichteg gewiescht an hien net do, fir d’Éier vun engem Fonctionnaire ze beschiedegen. D’Vertriederin vum Parquet huet doropshi gemengt, dass dat hei net de Prozess vun héije Beamte wär, d’anonym Courrieren näischt mat de Faiten ze dinn hätten, mat deenen ee befaasst wär, an déi dofir net zréckzebehale wären.