Déi produzéiert d'Quantitéit vun de verschiddenen Bofferdings- a Battins-Zorten louch bei ronn 150.000 Hektoliter; dat ass genee esou stabel wéi de Chiffre d'Affaires, dee bei 10,7 Mio loung. Domat huet d'Brasserie Nationale 44% vun de Parts de Marché. De Georges Lentz vun der Käerjenger Brauerei schwätzt vun engem duerchwuessene Joer.

D'Exportatiounen a China hunn iwwerdeem fir d'Brasserie Nationale gelidden, wëll de Konsum an deem Land ëm e Véierel erofgangen ass. Mee bei deem Maart bleift een net stoen wéi de Georges Lentz. Um nationalen Niveau wier net vill geschitt. Et hätt déi éischt 6 Méint och miserabel ugefaang, duerno wier et awer besser ginn. Eng grouss Progressioun kënnt vum franséische Maart, de belsche Maart awer enttäuscht, well de Béierkonsum global géif ofhuelen.





De Georges Lentz



Op den europäeschen an amerikaneschen Mäert ass et déi ëmgekéiert Tendenz, well hei duerch d'Mikrobrauereien a Spezialbéier de Konsum nees unzitt. Dat huet awer keen Impakt op de Verkaf vum Béier a Lëtzebuerger Bistroen a Restauranten, wou de Béier-Ëmsaz ëm 5% erofgaangen ass. Trotz allem huet d'Brasserie Nationale eng ronn 60 nei Etablissementer bäikrut.