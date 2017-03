© SIP / Jean-Christophe Verhaegen

Um Donneschdeg war d’Enquête Kommissioun PANA op Aarbechtsvisite zu Lëtzebuerg. Dobäi gouf et eng Entrevue mam Justizminister Felix Braz a mam Finanzminister Pierre Gramegna. De Finanzminister huet sech zefridde mat de Gespréicher gewisen. Nodeems een erklär huet, wat Lëtzebuerg an de leschte Joren alles gemaach huet, ass een zur Konklusioun komm an zu där misst och de President vun der PANA Komissioun kommen, dass et vun der Gesetzgebung hier, déi haut zu Lëtzebuerg besteet, alles erfëllt wat muss erfëllt ginn, dass een do grouss Progrèse gemaach huet an een och op kenger schwaarzer Lëscht méi steet. Dobäi kënnt nach, dass een an der Kooperatioun am administrative Beräich, wéi och an der Cooperation judicaire voll matschafft an do net anescht ass, wéi d'Länner aus der EU.





Extrait Pierre Gramegna



De President vun der PANA Kommissioun Dr. Werner Langen huet dann och confirméiert, dass d’Kommissioun zefridde mat de Gespréicher wier, eleng eng Rei Lëtzebuerger Entreprisen hätte Gespréicher mat der Kommissioun refuséiert, dat soll elo entspriechend Konsequenzen hunn.

La commission Panama se rend au Luxembourg pour une mission d’enquête, les 2-3 mars 2017Une délégation de la commission Panama (PANA) du Parlement européen, présidée par le Dr. Werner Langen (PPE, DE), se rendra au Luxembourg les 2 et 3 mars pour se réunir avec des autorités, journalistes, banquiers, comptables et d’autres intermédiaires. Le Luxembourg et les banques luxembourgeoises ont eu une position prépondérante dans les Panama Papers et plus de 10,000 sociétés offshores créées par Mossack Fonseca - le cabinet d’avocats au coeur des révélations - ont un lien avec le Grand-Duché, selon le Consortium International de Journalistes (ICIJ). Le Luxembourg est le troisième pays que les membres de la commission PANA visite durant le terme de son mandat, suite aux missions d’enquête à Londres et à Malte. L’objectif de ces rencontres est de vérifier la mise en oeuvre et l’exécution du droit européen en relation avec le blanchiment d’argent, l’évitement fiscal et l’évasion fiscale, et plus généralement, d’élaborer des réponses aux niveaux européen et national pour lutter contre l'évitement fiscal, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux.À l’agenda figure une rencontre avec le ministre des Finances, Pierre Gramegna, et le ministre de la Justice, Félix Braz. Une session est également prévue avec le Président de la commission des Finances, ainsi qu’un échange de vues avec les membres de cette commission à la Chambre des députés.En outre, les membres de la délégation rencontreront des superviseurs financiers et des représentants des banques, des cabinets comptables et du barreau luxembourgeois.À la fin de la mission, le Président de la commission PANA, Werner Langen, tiendra une conférence de presse, plus précisément le 3 mars à 12h30, dans le bâtiment Schuman du Parlement européen au Luxembourg (Salle 6A100, Place de l’Europe).Membres de la délégation:MembresWerner LANGEN, ChairFrank ENGELGeorgios KYRSTOSElly SCHLEINCătălin Sorin IVANBernd LUCKEMaite PAGAZAURTUNDÚA RUIZMiguel URBAN CRESPOMolly SCOTT CATO (shadow)Barbara KAPPELMembres accompagnateursSven GIEGOLD (coordinator)Ana GOMES, Vice ChairCommission Panama (PANA) du Parlement européen - le contexte À la suite des révélations Panama Papers, le 8 juin 2016, le Parlement européen a décidé de constituer une commission d'enquête chargée d'enquêter sur les allégations de violations du droit communautaire ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l’UE en matière de blanchiment d'argent, d'évitement fiscal et d'évasion fiscale (commission PANA). Pendant son mandat de douze mois, les 65 membres de la commission, ainsi que les 65 membres suppléants, ont l’occasion d’enquêter sur les manquements allégués qui ont permis des cas de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'évitement. Elle a organisé des auditions avec des experts et entrepris des missions d'enquête, invité des témoins, demandé et examiné des renseignements confidentiels liés au mandat. À la fin de la période de douze mois, un rapport sera soumis avec des recommandations.