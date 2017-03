E Camion war moies vu Péiteng aus an den Tunnel Biff gefuer, wéi d’Hydraulik vu sengem Kipper lassgoung, dee Bauschutt verluer huet, v.a. awer uewe widdert eise Poutere koum. 3 dovu goufen aus der Verankerung gerappt; an eng, déi op d’Strooss gefall ass, war en Auto gerannt, deen op där anerer Säit koum. Eng 29 Joer al Fra hat d’Accident net iwwerlieft. Um Donneschdeg krut de Camionschauffeur vun haut 53 Joer dofir de Prozess gemaach.

D’Fro, déi sech gestallt huet, war: Loung en technesche Feeler vir oder e mënschleche Manipulatiounsfeeler? Fir en Expär, deen dat 18 Joer aalt schwéiert Gefier mat bal 610.000km um Tacho ënnersicht hat, war et kloer: De Kipper goung net vum selwen an d’Luucht, an et gouf e mënschleche Feeler.

De Bäifuerer vun deemools hat do virdrun ausgesot, dass den Ugekloten an hien um Wee op e Chantier waren. Ier se an den Tunnel koumen, hätt de Chauffeur, dee fir d’1. mam Camion gefuer ass, gefrot, wou een d’Luuchte kéint umaachen; hien hätt wahrscheinlech net gewosst, wou déi eenzel Knäppercher wären. Nom Accident hätt den Ex-Aarbechtskolleg ënner Schock gestanen.

Fir d’Hydraulik erauszefueren, hätt een e Knäppche missen drécken an en Hiewel missen zéien, d’Poutere wären an der Rei gewiescht an der zwou erofgefall an eng uewen hänke bliwwen, haten zwee Polizisten ausgesot.

Nodeems de Me Jean Lutgen als Affekot vum Staat Schuedenersatz an Héicht vu bal 26.000 € fir d’Poutere gefrot hat, huet den Affekot vum Beschëllegte betount, dass deen affectéiert wär duerch den Accident. Wann een no de Responsabilitéite kucke géif, da misst ee verschidde Saache feststellen, sou de Me Filipe Valente: an zwar, dass säi Client fir d’1. mam Camion gefuer wär, et dat eenzegt schwéiert Gefier ouni Sécherheetssystem war, fir dass de Kipper net konnt an d’Luucht goen, an dass de Patron sengem Mandant de Fonctionnement vum Camion net erkläert hätt. Well net bewise wär, dass de Chauffeur e Feeler gemaach hätt, sollt hie fräigesprach ginn.

Dem Vertrieder vum Parquet no loung dogéint keen techneschen, mä e mënschleche Feeler mat dramatesche Konsequenze vir. Den Ugekloten, dee wuel e Knäppche gedréckt hätt, sollt dofir zu engem Fuerverbuet vu 6 Méint an zu enger Geldstrof veruerteelt ginn.