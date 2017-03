Zwee Autoen hate sech ze pake kritt. Et ass kengem eppes geschitt.



Weider mellt den 112, dass et en Donneschden géint 20.30 Auer, an engem Gebai um Lampertsbierg an der Rue Allée Scheffer, no Feier gericht hat. Am Asaz waren d'Stater Beruffspompjeeën. Vu wou de Geroch koum, ass net präziséiert.



Kuerz no 22 Auer war zu Bruch an engem Haus eng Schminni a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Biwer a Mäertert waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.



A géint 22.30 Auer war op der Streck tëscht Éiter a Bus Offall a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Mutfert waren op der Plaz fir ze läschen.