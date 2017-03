Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Op der A4 a Richtung Stad bei der Sortie Lankelz/Lalleng hate sech 4 Autoen ze pake kritt. Eng Persoun ass verwonnt ginn.



Während den Opraumaarbechte koum et zu Perturbatiounen am Verkéier.



Op der Plaz waren vum CISEA d’Pompjeeën an eng Ambulanz.