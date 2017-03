© Police

Bei de präventive Kontrollen ass et drëms gaangen, fir d'Präsenz op der Strooss ze weisen an de Verkéier z'iwwerwaachen.438 Infraktioune konnt d'Police während deenen 10 Deeg feststellen. Dobäi si 64 Prozent op ze héich Vitess zeréckzeféieren. Och gouf et ëmmer nees Automobilisten, deenen hir Pabeieren net an der Rei waren.Vun de 438 Mol, wou d'Beamten hu missen duerchgräifen, goufe 60 Permisen agezunn, dovunner 49 wéinst Alkohol um Steier an 8 wéinst ze héijer Vitess.