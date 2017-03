D'Pressekonferenz gouf iwwregens vum neie President Raul Scholtes geleet. De fréiere President Camille Weyrich wier aus beruffleche Grënn zeréckgetrueden, huet et um Bord vun der Pressekonferenz geheescht. © RTL Radio Lëtzebuerg / Eric Hamus



Et musse méi Suen dohin fléissen, wou se gebraucht ginn, sou eng weider Doleance. Wat déi sougenannte "Postes à Responsabilité Particulière" ugeet, gi vill Leit eidel ass. An deem Sënn kéint een der Autonomie vun de Schoule méi spillen ze loossen. Dernieft géifen nach eng ganz Partie strukturell Reformen net ganz opgoen. Et gëtt och ëmmer méi schwéier, fir den Nowuess fir de Beruff ze begeeschteren. D'Leit komme vun der Uni a si fänken als Chargé un. Déi Leit, trotz hirem Master vun der Uni, ginn awer méi niddreg agestuuft wéi en Employée, deen an d'Administratioun geet. Do entsteet dann e risege Problem, grad well een um Terrain schonn net genuch gutt Leit erbäi kritt, sou den neie President Raul Scholtes.



Et géif een dat Gefill awer net lass ginn, wéi wa keen Interêt géing bestoen, fir d'Acteuren op der Plaz iwwert hir Vertriedunge mat anzebannen. Wann ee Mënsch sech net als Deel vun den Iddie gesäit, da kann een net dofir brennen, mä et ka just verbrannt ginn, sou de Fazit. Gemeinsam eng Léisung ze siche wier keen Zeeche vu Schwächt, mä vu Stäerkt.



Leider géing engem just nach de Wee iwwert d'Medien opstoen. D'Ministere Meisch a Kersch géifen den Dialog jo refuséieren, sou d'Kritik vun der Feduse.



D'Gewerkschafte mussen de Fanger op d'Wonn leeën an dat ass och am Sënn vun de Schüler. Dat war e Freideg de Moien de Constat vun der Feduse, der Fédération des Universitaires aus Service de l'État. Dat wier awer net de Fall op Säite vun de Ministèren. Déi géife schonn zanter enger Zäit net méi op d'Bréiwer oder d'Doleance reagéieren. Dat gëllt fir d'Educatioun genee esou wéi fir d'Fonction publique, wou ee schonn iwwer 1 Joer op eng Äntwert waart.Eng vun den Doleancen ass d'Personal am Secondaire fir Jonker mat spezifesche Besoinen, zum Beispill vun der Initiative am Fundamental, wou elo 150 där Enseignanten engagéiert ginn. Dernieft war et den Appell fir medezinescht Personal an de Lycéeën. Den aktuelle Projet géif net duergoen, well déi Leit net déi néideg Kompetenzen hunn. D'Feduse fuerdert dofir, datt ausgebilten Infirmieren engagéiert ginn, een op 1.500 Schüler. Et wieren dat net méi wéi 30 fir d'ganzt Land.A puncto Bewäertungsgespréicher war et d'Fuerderung, datt direkt alleguerten d'Déngschtjoren unerkannt ginn an een en Abléck kritt, an d'Aart a Weis, wéi déi Gespréicher gefouert ginn. An de Lëschten, déi un d'Direktioune geschéckt ginn, gëtt et e groussen Duercherneen. Dofir kann een d'Leit och net am Viraus, 3 Joer, op déi Gespréicher invitéieren, well d'Direktioun selwer nach weess, wie si wéini misst ruffen. 2018 sollen déi éischt Gespréicher sinn, also hätten d'Leit schonn 2015 missten informéiert ginn, wat awer net méiglech war.