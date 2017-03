Am Juli 2014 war de Football-Nationalspiller Tom Laterza op der Welleschter Kiermes an eng Kläpperei verwéckelt. E Freideg war den 2. Prozess.

Wéinst där Kläpperei war de Football-Nationalspiller Tom Laterza am Oktober um Stater Geriicht ënnert anerem zu 6 Méint Prisong mat Sursis veruerteelt ginn. De Footballer hat virun net grad 3 Joer en anere Mann geschloen, dee konnt eng Zäit net schaffe goen, well en eng Schank ënnert engem Aen 3 Mol gebrach hat.

Op der Cour d’appel an der Stad war e Freideg de Moien den zweete Prozess dozou, an dobäi huet d’Vertriederin vum Parquet général d’Confirmatioun vum 1. Uerteel gefuerdert.

An dat well Si, genee wéi déi éischt Riichteren, d’Versioun vum Affer méi glafwierdeg fonnt huet. Déi zwee Protagonisten hätten u sech näischt mat engem Sträit um Enn vun der Welleschter Kiermes ze di gehat. Nawell wär et zu der Kläpperei komm, wouzou et eben zwou Versioune géif ginn. Den Tom Laterza wéilt sech mam Fauschtschlag gewiert hunn. Vun Noutwier kéint awer keng Rieds sinn, sou d’Vertriederin vum Parquet général. D’Affer hätt och Plainte gemaach a sech domat als Victime ugesinn, an net de Footballer, deem seng Strof net inadequat gewiescht wär. Entgéint der Fuerderung vun deem sengem Affekot, deen eng Suspension du prononcé gefrot huet - d.h. et géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn - wär eng Prisongsstrof mat Sursis e gudde pedagogesche Moyen, fir z’iwwerleeën, huet d’Vertriederin vum Parquet général betount.

Domat war de Me Knaff net d'Accord. Den Affekot vum Ugekloten huet sech virun allem dru gestéiert, dass an 1. Instanz keng Noutwier zréckbehale gouf an eng ze héich Strof gesprach gi wär. Engersäits hätte Kollege vum Tom Laterza d’Noutwier attestéiert an anerersäits wär fréier a Fäll wéi dëse Geldstrofen duergaangen. Haut géife Prisongsstrofe gesprach ginn, déi an dësem Fall, op Grond vun Zweiwelen, net justifizéiert wär.

De Football-Nationalspiller, dee sech op d’Fro hi vun der Presidentin vum Geriicht bereet sot zu Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet, huet erkläert, deemools selwer eng kritt ze hunn, vun hannen. Doropshin hätt hie sech ëmgedréit an drageschloen, well hie sech vum Affer agresséiert gefillt hätt, dat op hien duerkomm wär. Hien hätt net wëlle sou fest schloen, sech just gewiert an, jo, e bësse gedronk gehat.

De Me Olivier Unsen, als Affekot vun der Gesondheetskeess, an de Me Risch, als Affekot vum Affer, hunn hirersäits d’Confirmatioun vum Schuedenersatz aus 1. Instanz (bal 12.000 €) gefrot, ënnert anerem, well d’Affer zweemol hat missen operéiert ginn.

D'Appellsuerteel gëtt den 21. Mäerz gesprach.