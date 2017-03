Et ass den Opruff vum Lëtzebuerger Roude Kräiz un hir regelméisseg Bluttspender.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Normalerweis huet ee bei der Croix-Rouge e Stock fir dat ganzt Land fir d'Blutt-Produiten ze geréieren, notamment wat déi rout Bluttkierpercher betrëfft, sou d'Dokter Liliane Dechmann. Dës kann ee bis zu 6 Wochen halen, wa si bis produzéiert sinn. Permanent soll awer am Haus eng Reserve sinn, déi de Besoin iwwert e puer Deeg géif ofdecken. Déi Reserve läit normalerweis bei ëm déi 430 Unitéiten. No der Grippen- a Vakanzesaison ass dës awer quasi ëm d'Hallschent erof gaangen a si geet net nees erop. Dat ass dann och de Grond vum Opruff vun der Croix-Rouge un hir regelméisseg Spender, well si gi grad elo gebraucht.

Enkpass bei de Bluttkonserven



Déi regelméisseg Spender missten och net onbedéngt deen Dag kommen, wou si de Rendez-vous kruten, mä gär och en aneren Dag, wou et si villäicht besser arrangéiert. Et ass och den Appell un d'Patronen déi Leit fräi ze stellen, déi gäre wëlle Blutt spenden.