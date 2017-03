Sur proposition du ministre de la Défense et après consultation de S.A.R. le Grand-Duc, le Conseil du gouvernement a décidé lors de sa réunion du 3 mars 2017 de confier la charge de chef d’état-major de l’armée au colonel Alain Duschène à partir du 30 septembre 2017, en remplacement du général Romain Mancinelli qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Le colonel Duschène portera le titre de général.



À l’issue du Conseil de gouvernement, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, a déclaré: «Je tiens à féliciter le général Mancinelli pour avoir mené à son terme l’exercice de restructuration de l’armée qui a été conclu avec l’adoption d’un nouvel organigramme en septembre 2016. Le colonel Duschène pourra s’appuyer sur ce travail considérable déjà accompli, ainsi que sur sa longue expérience militaire tant au niveau national qu’international, pour poursuivre la modernisation de l’armée, tout en préservant son rôle social.»



La secrétaire d’État à la Défense, Francine Closener, s’est réjouie de la future collaboration avec le général Duschène «qui s’est toujours investi pour renforcer l’attractivité du service militaire et pour rendre plus efficace le recrutement pour l’armée. En tant que nouveau chef d’état-major, il bénéficiera de sa connaissance approfondie des structures de l’armée.»



Le colonel Alain Duschène s’est engagé au sein de l’armée en tant que soldat-volontaire en 1978. Il a ensuite fait ses études supérieures à l’École royale militaire à Bruxelles et a reçu une «Licence en sciences sociales et militaires». De mars à août 1993, il a assumé le commandement du 3e détachement luxembourgeois de la Forpronu en ex-Yougoslavie. De 1995 à 1998 il a été détaché au Corps européen à Strasbourg en tant que représentant national du Luxembourg. Après avoir occupé les fonctions d’officier du personnel et des relations publiques de l’armée pendant plusieurs années, il a été nommé chef d’état-major adjoint de l’armée en mars 2008, une fonction qu’il occupe jusqu’à ce jour.



Âgé de 57 ans, le colonel Duschène est marié et père de deux filles.



Le lieutenant-colonel Patrick Grisius sera nommé au poste de chef d’état-major adjoint.