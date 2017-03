Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Gefier gouf gestoppt a kontrolléiert. De jonke Chauffeur sot, hien hätt säi Führerschäin doheem vergiess. Et huet sech awer erausgestallt, datt de Mann nach guer kee Permis hätt. Den Drogentest war positiv an am Auto goufen Haschisch a Marihuana fonnt.