An der Chamber ginn an Zukunft Buchunge fir Fluchreese besser an zentral koordinéiert.

An engem Lëtzebuerger Wocheblat hat et geheescht, dass eng bestëmmten Deputéiert ze vill héich Käschte fir e Vol an d'USA soll verrechent hunn, déi doduerch entstane wieren, dass déi Deputéiert d'Rees selwer gebucht hätt. Fir all Diskussiounen ze vermeiden, muss all Buchung an Zukunft iwwert den entspriechende Service virgeholl ginn.

Politiker mussen dacks reesen. Zemools wa se fir d'NATO-Parlament aktiv sinn, dat schéngt logesch, ass och emol eng méi wäit Rees dobäi. Bei Buchunge wieren alt och emol Extra-Käschten entstanen, sou de Chamberpresident Mars di Bartholomeo. Et géif virkommen, datt mussen Ännerungen un de Billete gemaach ginn. An awer sollen esou Extra-Käschten an Zukunft no Méiglechkeet reduzéiert ginn. Esou verspéite Buchungen oder Ännerunge sollen duerch méi Disziplin verhënner ginn.



Fir all Diskussioun ze vermeiden, mussen d'Deputéiert an Zukunft all Rees iwwert de Service International vun der Chamber-Administratioun reservéiere loossen a sollen dat net méi selwer maachen.



Esou sollen och falsch oder ze vill deier Buchungspräisser ausgeschloss ginn. Fir Laangstrecke-Flich dierf en Deputéierten iwwregens an der Business-Klass fléien, op der Kuerzstreck muss Economy geflu ginn, grad ewéi all Normal-Stierflechen.