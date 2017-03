Différentes chaînes de supermarchés viennent d'informer les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire du rappel d'une pâte à tartiner «Speculoos» de la marque Lotus à cause de la présence éventuelle de particules métalliques.



Les produits ont été commercialisés au Luxembourg dans les magasins Cactus, Colruyt et Auchan. Ils ont été retirés de la vente dans ces supermarchés, mais une partie a été vendue.



Pour cette raison, les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:



Speculoos à tartiner Crunchy Lotus, pot de 700g:



Dates de durabilité concernées: 5 février 2018

18 février 2018

10 février 2018 Speculoos à tartiner Crunchy Lotus, pot de 400g:



Dates de durabilité concernées: 18 février 2018

24 février 2018

28 février 2018

8 mars 2018

16 mars 2018 Seulement les produits mentionnés avec les dates de durabilité indiquées sont concernés.



Les consommateurs sont priés de retourner le produit dans leur magasin.