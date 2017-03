Den Alterungsprozess vun de Persounen iwwert 50 Joer besser verstoen. Domadder beschäftegt sech d’Enquête SHARE Lëtzebuerg vum LISER. E Méinden fänkt do déi drëtte Phase vun der Enquête un. Zanter 2013 gëtt déi Ëmfro schonn hei am Land gemaach, all zwee Joer.



Op europäeschem Niveau gëtt et se zanter 2004.

Aus der Enquête Share Lëtzebuerg koum zum Beispill eraus, datt 80 Prozent vun de Befroten hei am Grand-Duché behaapten, datt si um Enn vum Mount, finanziell gesinn, d’Enner gutt oder relativ gutt beienee kréien. Et huet een och festgestallt, datt obschonns d’Inegalitéite vun de Revenuen héich sinn, et nëmme wéineg Inegalitéit bei der Consommatioun gëtt. Wéi gesot leeft vun e Méinden un déi drëtte Well vun der Enquête un, sou d’Maria Noel Pi Alperin vum Liser. Am drëtten Deel wëll ee méi op d'Geschicht vun de Leit agoen.Konkret heescht dat, datt een an alle Beräicher, vun der Kandheet iwwer d'Aarbecht, bis déi eege Kanner an d'Wunnen ausgefrot gëtt. Dowéinst wëll een och déi Leit kontaktéieren, déi schonn eng Kéier un der Ëmfro deelgeholl hunn.Den Echantillon, deen un der Enquête participéiert, läit bei ronn 2.000 Persounen. Déi gi vum Liser per Bréif kontaktéiert. Herno da kënnt ee vun den Enquêteuren heem mat engem Questionnaire. Fir datt d'Leit sech virun Arnaque sécher fillen, ginn dann och Precautioune geholl.D'Police gouf iwwer d'Enquête an d'Zil vun der Enquête informéiert. Sollt et Zweiwel ginn, kann een d'Police oder de Liser selwer kontaktéieren.D’Resultater, déi um Enn vun der Ëmfro erauskommen, sinn net nëmmen interessant fir d’Regierungen, ma och fir international Organisatiounen, wéi der OECD, well se och an anere Länner gemaach gëtt. Fir d’Regierung kënnen d’Observatiounen an deem Sënn hëllefen, datt si hir Politik kann upassen.Pro Phase, also fir all zwee Joer, belafe sech d’Käschte fir d'Enquête Share ëm déi 700.000 Euro.