SAS Kollektivvertrag/Reportage Eric Hamus



D'Negociatiounen tëscht den Gewerkschaften an de Patronen am Fleegesecteur sinn deemno an enger Sakgaass. Schued, fannen d'Gewerkschaften; deplorabel, seet d'Copas. Dat ass jo bekanntlech den Daachverband vun de Prestatairen am Fleegesecteur. Et hätt een de Gewerkschaften nämlech nach emol eng zolidd Offer gemaach, esou de Michel Simonis. An den Negociatioune mat der Regierung hat een eng Hausse vun 5,15 Prozent festgehalen, iwwert déi nächst 5 Joer. Dat wier eng generéis Offer. Et wier onverantwortlech elo mat sou engem Dossier an d'Conciliatioun ze goen. Et hätt een all d'Méiglechkeeten gehat, den aktuelle Kollektivvertrag ze reforméieren. Dat awer wier de Gewerkschaften net wäit genuch gaangen.Fir den OGBL awer war dat nëmmen een Tëschendeal, well no 5 Joer frësch evaluéiert sollt ginn. Et hätt ee vill léiwer eng Gesamtopwäertung vun de Carrièrë gehat, esou d'Nora Back. Wat awer d'Patronat nees net wollt. Dat wier zwar en haarde Schratt, fir an d'Schlichtung ze goen, ma d'Patronat wier hei einfach ee Schratt ze wäit gaangen, esou d'Nora Back. Deen Ament wier den Dialog eriwwer gewiescht. Dat wier fir den OGBL de méi proppere Wee gewiescht.Depuis la signature des accords salariaux dans la Fonction Publique luxembourgeoise, qui sont entrés en vigueur en 2015, les fédérations de gestionnaires (Fédération COPAS, Entente des Foyers de Jour, Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil et Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes) et les syndicats se sont efforcés à trouver une solution permettant la transposition de ces accords dans la convention collective du secteur SAS, conformément à l'article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (loi dite "ASFT").A deux reprises (28/04/2014 et 18/03/2015), les fédérations de gestionnaires et les syndicats ont adressé une lettre commune au Gouvernement pour demander que la Commission paritaire prévue par la loi ASFT émette un avis quant à l'enveloppe financière que représentait cette transposition. Sur base de l'avis de ladite commission paritaire (29 novembre 2016) cosigné par les représentants de l'Etat, les syndicats et les fédérations de gestionnaires, le Conseil de Gouvernement a fixé le taux d'adaptation de l'enveloppe financière à 5,15% à partir du 1er octobre 2015.Cette enveloppe représente le taux moyen de l'impact financier de la transposition des accords salariaux dans la fonction publique calculé sur cinq ans. Il se décompose comme suit:1) + 3,75% du fait du reclassement des carrières de l'éducateur diplômé, de l'éducateur gradué et de l'infirmer sur cinq ans ;2) + 2,2% au titre de l'augmentation de la valeur du point indiciaire sur cinq ans;3) + 0,18% au titre de la prime unique de 0,9% sur cinq ans ;4) - 0,98% au titre des économies réalisées par l'Etat sur cinq ans.La masse salariale du secteur SAS sur cinq ans est estimée, sur la base de la situation actuelle, à 3,65 milliards d'euros. On parle donc bien ici d'une adaptation d'environ 188 millions d'euros sur cinq ans, décidée par le Conseil de Gouvernement. Cette adaptation est censée couvrir les augmentations générales des salaires pour 1,4 % ainsi que les adaptions spécifiques de certaines carrières revalorisées pour un volume de 3,75 %. Les revendications syndicales sont quant à elles estimées à quelque 12%, ce qui représente plus de 438 millions d'euros d'augmentation.Pour donner un autre ordre de grandeur, voici les salaires bruts CCT-SAS actuels (hors primes, suppléments, 13e mois et allocation de fin d’année), avec cinq années d'ancienneté pour les carrières à revaloriser (infirmier diplômé, éducateur diplômé, éducateur gradué) :- pour un infirmier diplômé: 4.204,85 € ;- pour un éducateur gradué: 4.735,03 € ;- pour un éducateur diplômé: 3.729,52 €.Il s'agit là de chiffres publics actuellement en vigueur, la grille salariale étant publiée au Memorial. La revalorisation de ces trois carrières exclusivement représenterait sur cinq ans un montant de quelque 136 millions d'euros. Cette revalorisation spécifique se répartit, sur cinq ans, comme suit :- pour les infirmiers diplômés: 52 millions d’euros, soit une hausse de 9,43%;- pour les éducateurs gradués: 21 millions d’euros, soit une hausse de 6,36%;- pour les éducateurs diplômés: 63 millions d’euros, soit une hausse de 8,37%.Les fédérations de gestionnaires ne s'opposent pas à la transposition dans la CCT-SAS de la revalorisation des carrières de santé et des carrières socio-éducatives qui a été faite auprès de l'Etat. Bien au contraire. Car sinon, comment expliquer leur contribution déterminante aux travaux de la commission paritaire ? Comment expliquer les propositions visant à élaborer une grille de carrières et de rémunérations plus équitables ? Ce sont en effet les fédérations de gestionnaires qui ont proposé aux syndicats de revaloriser également le salaire des professions autres que celles d'éducateur, d'éducateur gradué, et infirmier qui, bien que d'un même niveau d'études, étaient moins bien rémunérées. Ce sont encore elles qui ont proposé de revaloriser également le salaire des éternels oubliés des négociations, à savoir les femmes de ménage, les aides socio-familiales, les agents d'entretien.Les fédérations de gestionnaires ont encore d'autres comptes à rendre qu'à leur personnel. Les gestionnaires organisent au profit du pays et de ses habitants un ensemble de services, qui vont de l'accueil d'enfants en danger à l'hébergement de personnes âgées, de victimes de violences domestiques aux victimes de la toxicomanie, des soins à domicile à l'accompagnement en fin de vie. Il s'agit là de missions de service public, que l'Etat leur confie et finance en grande partie.Le financement du secteur repose sur trois piliers, de manière variable en fonction de l'activité spécifique: les financements publics (conventions, sécurité sociale, c'est-à-dire financements issus de la collecte des impôts et des cotisations), la participation des usagers (p.ex. participations statutaires de l’assurance maladie ou encore les prix de pension en maison de soins et en CIPA) et les dons issus de la générosité de la population. Pour les fédérations de gestionnaires, il n'est pas envisageable de faire supporter le coût des revendications salariales par les usagers ni de détourner les dons qu'ils reçoivent de leur objet. Il n'est pas non plus pensable de réduire les dépenses au détriment de la qualité des prestations.Les gestionnaires sont donc contraints de rester dans le cadre de l'enveloppe fixée par leur principal bailleur, à savoir l'Etat. C'est donc bien à l'Etat d'assumer ses responsabilités dans cette affaire.Le Gouvernement et les syndicats CGFP, OGBL et LCGB ont conclu, à l’issue de leurs discussions du 28 novembre 2014, un accord relatif, entre autres, à la "transcription de la réforme des carrières de la fonction publique dans le secteur hospitalier et le secteur des aides et de soins". Dans cet accord, conclu sans la moindre concertation avec les employeurs concernés, "le Gouvernement s’engage à respecter (…) la transposition des adaptations générales et catégorielles des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la fonction publique sur les salariés tombant sous le champ d’application des CCT’s FHL et SAS". On constate que les parties semblent désormais interpréter différemment leur accord, maintenant qu'il s'agit de le traduire en euros.En favorisant toujours davantage le financement des services par unité de prestation ou par forfait, l'Etat fait supporter de plus en plus aux gestionnaires les risques financiers liés à la gestion des services. Ceux-ci ne sont pas prêts à engager des moyens dont ils ne disposent pas. Il ne s'agit pas là de déresponsabilisation. C'est l'inverse ! Il s'agit pour les gestionnaires d'assumer toutes leurs responsabilités, particulièrement envers les personnes fragilisées qui font appel à eux et envers la population dans son ensemble."Signer quel qu'en soit le coût", comme le demandaient les syndicats lors de la dernière réunion de négociation, représente une aventure périlleuse pour tout le secteur.