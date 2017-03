Et bleift nom Zuchaccident beim franséischen 'Non'. Bis e Méindeg den Owend fuere weider keng franséisch Zich op der Onglécksstréck. Firwat eigentlech?

Fir dass et op den Autobunnen net ze vill laange Staue gëtt, sollen d'Frontalieren den Zuch huelen. Eleng 10.000 franséisch Grenzgänger hunn de Moment dann och en Abonnement. Ma wat ass dee Pabeier nach wäert, wou elo scho feststeet, dass och de nächste Méindeg nees nëmmen 20 amplaz vun 58 Zich an all Richtung wäerte fueren?



RTL-NEWS vum 14.2.17: Zuchongléck Beetebuerger Triage - CFL-Passagéierzuch duerch Stopp-Signal gefuer



RTL-NEWS vum 16.2.17: Den CFL-Generaldirekter am Interview - Nach ëmmer ass net genee gewosst, wat geschitt ass



RTL-NEWS vum 16.2.17: Zeremonie fir verstuerwenen CFL-Mataarbechter op der Gare



RTL-NEWS vum 20.2.17: Ursaach vum Zuchaccident - Firwat huet de System MEMOR2+ d'Kollisioun net verhënnert?



RTL-NEWS vum 20.2.17: Nach ëmmer keng Gewëssheet - Sécherheetssystem ausgeschalt oder net funktionéiert?



RTL-NEWS vum 20.2.17: Technescht Personal vun den CFL zanter 4 Deeg am Groussasaz



RTL-NEWS vum 21.2.17: Just Lëtzebuerger Maschinisten op Streck Richtung Frankräich.



RTL-News vum 2.3.2017: Franséisch Eisebunner fuere just bis op Diddenuewen