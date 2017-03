X

© lm

Deen ale Kierfecht tëscht Kierch an Immobilie (lénks). © lm

Dat uergt Feier am Mee 2016. Et wërft Froen op ...

© lm

D'Feier, dat elo d'Vue fräi ginn huet - awer wuel just fir kuerz Zäit ...

Aus där Richtung, also zum Beispill vun de Parkplazen aus der Rue du Village, huet een nämlech normalerweis keng Vue op d'Kierch, well tëscht der Strooss an der reliéiser Enceinte e gréissert Gebai stoung.Ma dat gouf elo an de leschten Deeg dem Äerdbuedem gläich gemaach - an e sëlleche Leit hu sech d'Kierch ewell vun Noem aus deem ongewinnte Bléckwénkel ugekuckt.Vu laanger Dauer dierft dat awer net sinn, well en neit Gebai soll op d'Plaz vun deem ale kommen - an d'Vue dann nees huelen. Wat dann och scho bedauert gouf, am richtege Gespréich vun de Leit an a soziale Netzwierker ...Do huet och schonn déi concernéiert Immobilie fir Rumeure gesuergt, déi zanter Laangem zu Jonglënster zirkuléieren: Virum Kontext vun der Fro vun enger Baugenehmegung gi sech Froe gestallt, wéi et op eemol zu esou engem uerge Feier am eidele Gebai komme konnt, datt et elo da finalement huet mussen ofgerappt ginn ...D'Lënster Kierch läit jo zimlech ageenkt do. Virun der Haaptentrée feelt eng gréisser Plaz, lénks vun hir féiert direkt eng Strooss, d'Rue de Bourglinster, vun där Säit ass de Bléck dofir awer fräi, vun där anerer Säit, wou och nach en ale Kierfecht läit, war de Bléck vun deem gréissere Gebaikomplex verspäert.... a wann esou schëtzeg opgeriicht ewéi ofgerappt gëtt, dierft déi nei Vue och geschwënn nees fort sinn.