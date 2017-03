En date du 3 mars 2017, l’agence de notation financière Moody’s a réaffirmé la note «AAA» du Grand-Duché du Luxembourg avec perspective stable.



Le Luxembourg continue ainsi de figurer parmi les rares pays à bénéficier de la meilleure notation de crédit auprès des trois grandes agences S&P, Fitch et Moody’s, ainsi qu’auprès de DBRS.



Dans son analyse, Moody’s souligne que l’économie luxembourgeoise fait état d’une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro ainsi que de celle de nombreux autres pays bénéficiant du «AAA». Elle estime en effet que la croissance s’établira autour de 4% pour les deux prochaines années. Dans ce contexte, la place financière, dont l’agence soulève la bonne gouvernance et le caractère diversifié, joue un rôle moteur. Par ailleurs, Moody’s souligne la contribution positive du Comité du risque systémique au maintien de la stabilité du secteur financier.



L’agence indique en outre que la situation budgétaire du Luxembourg compte parmi les plus solides des pays «AAA». Elle relève en particulier l’amélioration de la situation des finances publiques au cours des trois dernières années et table sur une évolution positive du solde de l’administration publique, qui devrait passer de 0,2% du PIB en 2017 à 0,7% en 2020. Quant au niveau de l’endettement, celui-ci devrait s’établir à 23% en 2017.



Pierre Gramegna, ministre des Finances commente: «Cette confirmation du 'AAA' est une bonne nouvelle pour le Luxembourg, qui renforce encore son attractivité économique et contribue ainsi à la création de nouveaux emplois. L’analyse de Moody’s montre que le maintien du 'AAA' avec perspective stable n’est pas une évidence, mais le résultat de choix politiques bien fondés. Nos finances publiques sont solides et nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance.»