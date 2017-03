X

Als Reaktioun hunn d'Pompjeeën zousätzlech Barrièren en Place gesat, fir d'Flëssegkeet opzefänken.

Et wier näischt an d'Attert gelaf, heescht vum Pneueproduzent vu Kolmer. Et wier och elo näischt méi do.



Goodyear an och d'Waasserwirtschaftsamt hu Prouwe geholl. D'Resultater vun den Analyse solle weisen, vu wou den Ueleg genee komm ass.

Am Abrëll 2016 war et zu enger gréisser Verknaschtung vun der Atert komm, wéi Flëssegkeete vum Pneuefabrikant Goodyear an de Floss gelaf waren. Zënterhier sinn awer eng Rei Mesure geholl ginn. Eng Partie Kanalisatioune goufe condamnéiert an anerer neigemaach. Den Ament gëtt nach e rise Siphon gebaut.





Presscommuniqué Goodyear



We can confirm that minor quantities of oil have been notified yesterday afternoon on the

surface of the Goodyear exit canal. The authorities have been informed and the Goodyear

Fire Brigade immediately took measures to retain the oil film by means of the existing and additional

barriers. Thus no oil could reach the Attert river. Together with the authorities on site, samples have

been taken for further analysis. At no time, the limits of hydrocarbon concentration allowed to the industry

have been trespassed. This morning, the investigations together with the water agency are continuing

to determine the root cause of this incident. In the meantime, no oil was detected on the water surface anymore.

