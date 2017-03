© lm

Joerzéngtelaang huet de bloen Tuerm vum Technofibres-Gebai am Ausgang vu Mäertert, wann ee Richtung Maacher fiert, d'Automobilisten an d'Foussgänger do begréisst.D'Technofibres läit direkt un der Sir, e bësselchen zeréck vun der Strooss an awer fält se op, well se déi eenzeg Industrie op där Säit vun der "Wäistrooss" tëscht Mäertert a Maacher ass - den Hafe mat allen Annexebetriber läit jo zur Musel zou.An de leschten Deeg gouf den Tuerm ofgerappt, ma een anere soll a Plaz kommen."Technofibres" stellen Textilie fir d'Industrie hier. 2012 hat sech d'Personal iwwer schlecht Aarbechtsbedingunge beschwéiert.