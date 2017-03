X

Klickt op d'Foto fir méi Andréck vu Wolz. © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Klickt op d'Foto fir weider Fotoe vun Nidderpallen. © Eric Heimermann

Klickt op d'Foto fir weider Andréck vu Schëmpech! © Paul Thines

Klickt op d'Foto, fir méi Biller vu Beggen ze gesinn! © Patrick Juchem

Klickt op d'Foto! © Val Wagner

E Samschdeg an e Sonndeg hunn eis ganz vill flott Fotoe vun eise Fotografen, ma awer och vun Iech User erreecht. Mir hunn se an dësem Artikel an enge sëlleche Fotogalerie fir Iech zesummegestallt.Sou gouf et zum Beispill zu Diddeleng e schéint Feier...Ma awer och zu Ischpelt...... an zu Fëlschdref...... zu Dippech......zu Schieren......zu Dol......zu Uewerglabech......an zu HuldangAn och zu Wolz war et e Spektakel, dat den Domingos Oliveira fir ons fotograféiert huet.Zu Nidderpallen war den Eric Heimermann mat dobäi.Och zu Schëmpech gouf sech virbereet!Zu Lënster war d'Lara Marteling fir eis mam Fotoapparat ënnerwee:Zu Beggen huet de Loïc Juchem vill Fotoe gemaach:Zu Uewerkuer beim Buergbrennen a Freedefeier vun der Luna war de Val Wagner fir eis op der Plaz: