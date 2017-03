An den Hale vun der LuxExpo treffen zanter e Freideg den Owend nees eng Hellewull u Kulturen openeen, schonn déi 34. Editioun vum Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté ass deemno voll amgaangen. Ënnert der Organisatioun vum CLAE, dem Comité vun den auslänneschen Associatiounen, presentéiere sech lokal Migranten- an Hëllefsorganisatiounen, Veräiner, Gewerkschaften an och Parteien op iwwer 400 Stänn. 2017 ass jo ee Wahljoer an duerfir war et d' Haaptuleies vun den Organisateuren dëst Joer, fir och déi auslännesch Matbierger am Grand-Duché fir eng Participatioun um Vote ze begeeschteren.

Festival des Migrations 2017 / Reportage Pierre Jans



''Ech ka wielen'', ''je peux voter'' oder och ''i can vote'', sou de Slogan vun der Initiative, déi jiddereen, dee volljäreg ass, an och mindestens scho 5 Joer zu Lëtzebuerg wunnt, opfuerdert, fir den 8. Oktober mat wielen ze goen, oder sech souguer als Kandidat fir d'Gemengewahlen unzemellen. Dat betrefft natierlech d'Lëtzebuerger, ma och all Net-Lëtzebuerger soll a ka mathëllefen, d'Liewen a senger Gemeng ze gestalten, sou de President vum CLAE, den Franco Barilozzi.

D'Gemeng ass eppes Wichteges an dowéinst ass et och wichteg, datt ee sech do politesch engagéiert. Et kann een d'Leit net forcéieren, fir sech anzeschreiwen, ma och muss een dogéint virgoen, datt d'Leit sech géint alles, wat Politik ass, wieren. Et gesäit ee gutt an eisen Nopeschlänner, datt d'Leit ëmmer manner wiele ginn a Lëtzebuerg wäert wuel vun deem Phenomen och net ausbleiwen. Dowéinst mussen och d'Parteien um Terrain méi aktiv ginn a mat de Leit diskutéieren, fuerdert de President vum CLAE.

Nieft dësem wichtege Message un all d'Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen, sinn et awer wéi all Joers déi vill Stänn, déi am Mëttelpunkt vum Festival stinn. An och wann et op all Stand kulinaresch, musikalesch an och spilleresch Iwwerraschunge fir d'Visiteure gëtt, sou sinn d'Exposanten awer net nëmme fir de Spaass do. De Festival ass natierlech eng grouss Plattform wou d'ONGen an d'Associatiounen hir Aarbecht a Saachen Integratioun a Solidaritéit virstelle kennen.