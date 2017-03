Zuass der Police e Samschdeg Owend kuerz no 22 Auer ee Won opgefall, dee mat futtisse Luuchten ënnerwee war. Wéi de Chauffeur kontrolléiert gouf, hunn d'Beamte constatéiert, datt op der Réckbänk ee Kand vun 3 Joer ronderëm gekrabbelt ass, net ugestréckt an net an engem Kannersëtz. De Chauffeur hat en plus ze vill gedronk. Säin Führerschäin war en op der Plaz lass.Dernieft goufen nach 7 weider Permisen agezunn, dat op der, an derzuzua beiwou e Chauffeur, deen ze vill gedronk hat, an e Fiels gerannt war.En Accident dann mat engem Blesséierten gouf et am spéiden Nomëtten tëscht dem. Ee Motocyclist hat enger Kéier d'Kontroll iwwert säin Moto verluer an war géint ee Fiels gerutscht. De Mann huet missen mat enger Ambulanz op Ettelbréck an d'Spidol gefouert ginn.Agräifen, well alkoholiséiert Persounen eng Gefor fir sech oder anerer waren, huet d'Police missen zu, an der, zuan um, wou en Auto am Gruef louch an de Chauffeur a sengem Gefier geschlof huet. Wéi d'Beamten hie gestéiert hunn, gouf de Mann aggressiv a beleidegend.Ënner anerem gouf et Abréch zuan der Rue de la Gare an zuan der Jonglënster-Strooss