Nach 5 Leit an der Course

© RTL-Archiv

D'Feld vun de Kandidate fir d'Successioun op deem Poste vum Ombudsman z'iwwerhuelen, gëtt elo méi kleng.

Wéi den Daniel Miltgen nämlech d'lescht Woch via Recommandé dem Chamberpresident matgedeelt huet, zitt hie seng Kandidatur zréck. Wéi et an deem Schreiwes heescht, géif dee Retrait no längerem Iwwerleeë geschéien. Weider Grënn nennt de fréiere Chef vum Fonds du Logement net.

Aktuell enseignéiert den Här Miltgen als Proff am Lycée Josy Barthel zu Mamer.

Domat huet elo d'Affekotin an DP-Member Claudia Monti déi bescht Chancen, fir de Poste vun der Lydie Err z'iwwerhuelen.

Weider Kandidate sinn d'Christiane Weidenhaupt, d'Catherine Thomé, de Jan Kayser an de Luc Aniset.

D'Designatioun vum neien Ombudsman ass an enger vun de nächste Chamberssëtzungen - den Datum gëtt en Donneschdeg an der Presidentekonferenz festgeluecht.