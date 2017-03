Esou seet et d'CSV-Deputéiert Nancy Arendt am Kontext vun enger Nouvelle, déi dës Woch an der satirescher Wochenzeitung "Feierkrop" ze liese stoung.

Affaire Nancy Arendt / Reportage Roy Grotz



Heiranner geet Rieds vun engem deiere Vol op Washington, deen am Dezember am Kader vun enger Sëtzung vum NATO-Parlament ofgebucht gouf. Rieds geet vun engen 8.000 EURO fir dëse Vol.

Fir esou iwwerdeiert Präisser an Zukunft ze verhënneren zitt d'Chamber d'Noutbrems a mécht et zur Regel, datt all Volle via den zoustännegen interne Service duerch d'Deputéiert gebucht ginn. Esou hätt et d'Nancy Arendt och bis dato nach ëmmer gemaach.

Dat seet d'CSV-Mandatairin am RTL- Interview a wëll d'Reprochen aus dem Feierkrop, datt Si eegestänneg op privat Reesagencen zeréckgegraff huet, net esou stoe loossen.

Nach ni hätt Si hir Volle selwer gebucht. Ma firwat war de Fluch an d'amerikanesch Haaptstad dann elo esou deier? Dat wär e Vol gewiescht, dee souwisou an där Joreszäit, nämlech am Dezember, ëmmer schonn extrem deier gewiescht wär, esou d'CSV-Deputéiert. Si hofft awer, datt Versteesdemech kann opbruecht ginn, datt wann een 3 Deeg op esou eng Missioun fiert, wat iwwregens keng Vakanz wär, datt jidderee Business flitt an do wär si bei den Deputéierte keng Ausnahm. Jidderee géing dat esou maachen, esou nach d'CSV-Deputéiert. Datt den Ticket um Enn esou deier war, dofir kéint d'Nancy Arendt jo net, well et wären d'Reesagencen déi de Präis géinge maachen a Si wär gäre mat méi engem gënschtege Vol geflunn.

An Zukunft sollen d'Deputéiert also iwwert den zentrale Service vun der Chamber fueren, fir Déngschtflich ze buchen. Datt elo hiert Beispill erausgegraff gouf, empfënnt d'Nancy Arendt als ongerecht a wa méiglech orchestréiert, mä net vun intern aus de Chamberservicer oder vun der eegener Partei. Si geet dovunner aus, datt dat vun der Majoritéitssäit an d'Welt gesat ginn ass, mä wien dat war, kann d'Nancy Arendt net beweisen.

Wien och ëmmer hannert der Nouvelle stécht, d'Nancy Arendt gesäit sech grued do stoen. Si betount dann och nach eng Kéier, datt Si nach ni een Ticket net iwwert de Chamber Service oflafe gelooss huet.

An Zukunft sollen iwwerdeiert Déngscht-Vole fir d'Deputéiert also passé sinn - en eegestännege Service këmmert sech obligatoresch drëms, datt d'Kierch finanziell am Duerf bleift.