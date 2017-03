20 Joer ass dru gedoktert ginn an elo – nodeems et laanscht d'Äernz am Summer 2016 déi schlëmm Iwwerschwemmungen ginn hat, kënnt se.

Eng extra Assurance fir déi privat Haus-Proprietairen, déi eng Iwwerschwemmung fäerten. Dat soten déi Responsabel vun der Assurancen-Associatioun ACA op enger Pressekonferenz, wou den neie Produit presentéiert ginn ass.

De Marc Hengen vun der ACA sot, datt géif sech u Privatleit riichten, déi eng Feierversécherung fir hiert Haus hunn an déi sech och wëlle fir Iwwerschwemmungen ofdecken. Dat riicht sech un all Awunner an och un déi, déi laanscht Flëss wunnen. D'Assureuren engagéiere sech, d'Assuréen 200.000 Euro pro Joer pro Sinistre ze versécheren. Dat géing tëscht 15 an 20% vun der Feierversécherungs-Prime kaschten.

De Marc Hengen



Am Resumé: 99% vun de Leit kënne vun enger Couverture vu Minimum 200.000 Euro d'Joer profitéieren an déi 1% Leit, déi an Iwwerschwemmungs-Zone wunnen, kënne Joer fir Joer 20.000 Euro fir Schied vun der Assurance kréien.

D'ACA sot weider, d'Äernz-Iwwerschwemmung 2016 hätt eng 6 Milliounen Euro kascht; do wieren d'Schied soupel, large a generéis geregelt ginn. Dat wieren net nëmme Schied un Haiser, mä och un Autoe gewiescht.