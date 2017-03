Beim 2. Treffe vun de sougenannten "Râleurs du TER" an dem Transportminister François Bausch stoung um Méindeg den Accident deemno am Fokus, och wann et donieft nach ganz vill aner Problemer a Punkto Mobilitéit fir d'Frontaliere ginn. D'Kritik an d'Reprochen viséiere virun allem d'SNCF, manner den CFL.

Den Henry Delescaut, vun der Association des voyageurs du TER Metz-Lëtzebuerg fuerdert, datt d'SNCF beweist datt, wéi si behaapten, net genuch Sécherheet op der Lëtzebuerger Stréck garantéiert ass. Wa si dës Beweiser net kënne presentéieren, da soll nees normal gefuer ginn. An da kéim nach dobäi, datt net richteg an net genuch kommunizéiert gëtt - eng Reproche, déi manner fir den CFL gëllt. Déi hätt nämlech een Twitter-Feed op d'Bee gesat, do soll d'SNCF nozéien.



Et wier eng konfus Situatioun , an där sech d'Autoritéiten a puncto Responsabilitéit de Ball hin an hier géinge spillen. Fir den Transportminister François Bausch musse verschidde franséisch Syndikalisten zréck zur Rou kommen. Et wier anormal, datt Lëtzebuerg als Geisel geholl gëtt. Och um franséische Reseau wieren an de leschte Joren vill Accidenter gewiescht - dono wieren d'Zich awer erëm normal op der Stréck gefuer. Dat wier net nozevollzéien.



Nieft der aktueller Situatioun ass awer och allgemeng iwwert déi net ideal Konditiounen a puncto Trafic fir d'Frontaliere geschwat ginn. Den François Bausch huet d'Projete virgestallt, déi an Zukunft ëmgesat ginn, fir d'Situatioun ze verbesseren, wéi den Tram, d'Pôle d'échangen, den Ausbau vu Garen oder de Co-voiturage.