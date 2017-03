Op der Cour d’appel an der Stad huet e Méindeg am Nomëtten den zweete Prozess ugefaangen ëm en eventuellen Dokteschfeeler aus dem Joer 2004, deen zum Doud vun enger Patientin gefouert hat. An 1. Instanz war e Gastro-Entérologue dowéinst am Juni fräigesprach ginn. Géint dee Fräisproch haten d’Parties civilen an de Parquet Appel gemaach.

Am Januar virun 13 Joer war d’Fra mat plëtzlecher, ganz staarker Péng an d’Urgence vum Nidderkuerer Spidol komm. Den Affekote vun der Famill vum Affer, der Me Stella an dem Me Peuvrel, no hätt den Dokter missen interpelléiert sinn duerch déi ontypesch a permanent Péng vun der Fra, déi keng Virgeschicht hat. Eng Bluttanalys hätt Unzeeche gewise vun ë.a. enger Infektioun. De Medeziner hätt allerdéngs näischt Spezielles bemierkt an deen aneren Dag e Scanner wëlle maache loossen. D’Fra hätt awer kuerz do virdrun en Häerzstëllstand gehat, deen e Gehirödem no sech gezunn hätt. Et wär net zum Doud komm, wann den Dokter direkt e Scanner gemaach oder noutoperéiert hätt, an de Medeziner hätt all d’Donnéeën dofir zur Verfügung gehat. Fir d’Affekote koum et zu enger liichtfankeger Diagnos vum Dokter, deen dëse Fall op d’liicht Schëller geholl hätt. Hie wär eréischt no zwou an enger hallwer Stonn an d’Spidol komm, och séier erëm gaangen an hätt näischt gemaach, fir d’Patientin ze retten. Et wär z.B. e Feeler vum Medeziner gewiescht, keng aner Avise gefrot ze hunn. Am Nidderkuerer Spidol géif et zanter deem Fall e spezielle Protokoll ginn.

An den Ae vum Vertrieder vum Parquet général hätt de Beschëllegten effektiv laang gebraucht, fir an d’Spidol ze kommen et wär allerdéngs net kloer, ob dat e Feeler war, deen anerer mat sech bruecht hätt. Am 1. Prozess hätte sech zwou Schoule vun Experte géintiwwer gestanen et kéint een net déi zwou Vuen zréckbehalen, mä wat fir eng wär déi richteg? Den Zweiwel misst fir den Ugeklote spriechen, an et wär net sécher, dass d’Fra duerch eng Noutoperatioun iwwerlieft hätt. Dat 1. Uerteel géif der Jurisprudenz entspriechen a sollt dofir confirméiert ginn, sou de Vertrieder vum Parquet général.

Den Ugekloten, dee virop sot, et géif him leed doe fir d’Famill, huet vun enger wuel komescher Bluttanalys geschwat, déi hätt awer net exklusiv op eng Infektioun higedeit. Et hätt och keen Zeechen dofir ginn, dass d’Fra direkt hätt missen operéiert ginn.

Dësen Appellsprozess dierft e Mëttwoch op en Enn kommen.