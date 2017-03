De Gilles Roth



Dorobber hate sech d’Deputéiert an den zoustännege Kommissiounen gëeenegt. Hei gouf de Projet, ier en der Press presentéiert gouf, de Parlamentarier erkläert. Ma wéi esou dacks läit den Däiwel am Detail. Do gouf et nämlech Interpretatiounsdivergenzen. Zum Beispill, wat de Mechanismus ugeet, fir de Montant vun de Strofen festzeleeën. Vun der CSV war et dës Kritik vum Gilles Roth. Et wier net normal, datt ee Gemengerot Strofe ka festleeën an datt de Pechert nëmme 25 Euro ka festhalen oder acquittéieren. Réischt no engem Recours beim Verwaltungsgeriicht muss de Bierger méi bezuelen. D'Regierung hätt 4 Joer gebraucht, fir een Text ze proposéieren, deen absolutt d'Strooss net hält.

D'Lydie Polfer



D’Lydie Polfer vun der DP huet dat Ganzt awer méi nuancéiert ausgedréckt. Wann een direkt e gewëssene Montant bezilt, kënnt een domatter fräi.

Och d’ADR huet sech skeptesch gewisen, vun hirer Säit huet et geheescht, de Projet wier nach am Detail ze klären. De Claude Hagen vun der LSAP huet iwwerdeems op den Avantage vum Gesetzprojet higewisen. Datt et hei virun allem ëm d’Simplification administrative géif goen.