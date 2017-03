Um Dënschdeg ass eng weider Renconter tëscht dem Daachverband vun de Kierchefabricken, dem Syfel, an de Vertrieder vum Bistum, fir méiglecherweis en Ofschloss vun de Verhandlungen ze fannen an en Accord ze kréien.

RTL-Informatiounen no konnte sech béid Säiten no all deene Reuniounen drop eenegen, datt d'Fabriques d'Eglises d'Personnalité juridique solle behalen, mä datt et manner där Entitéiten iwwert d'Jore gekuckt solle ginn.

De Fong, sou wéi e vum Bistum presentéiert gouf, soll also éischter eng Roll als Solidaritéits-Mechanissem spillen, dat heescht, dass déi Gremien mat méi Suen déi manner gutt Gestallte solle mat droen.

Wéi et eisen Informatiounen no heescht, gëtt d'Zuel vun den Kierchefabricken op déi eenzel Gemenge reduzéiert, duerno dann, sollen et dann nach 33 där Fabriques d'Eglises ginn - also genee esou vill wéi et "Paroisses nouvelles" gëtt, déi jo de 7. Mee virgestallt ginn. Den Ament ginn et net manner wéi 285 Kierchefabricken.





Wa mat dëse Propositiounen déi eenzel Säiten, also och d'Regierung, d'accord wieren, da wier dëst domat eng Victoire fir de Syfel, dee jo Mëtt Januar en ëffentlechen Debat an der Chamber initiéiert hat.