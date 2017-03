Als scho bal iwwerfälleg gouf deen neien Text beschriwwen, mat enger ganzer Rei gudden a néidegen Neierungen. Mee d'Fédération des Hôpitaux huet sech awer och iwwer eng Partie onkloer Passagë beklot. Mee net nëmmen heiriwwer ass e Méinden op der Pressekonferenz vun de Spideeler geschwat ginn – och iwwer d'Doktere respektiv iwwer d'AMMD huet d'Spidolsfederatioun sech opgereegt.

Spidolsfederatioun iwwer Spidolsgesetz / Monique Kater



Hie géif si net verstoen, seet de Paul Junck, a mengt mat 'se': d'Dokteren, respektiv d'Dokteschassociatioun AMMD. Si, d'Spidolsfederatioun, wier oppe fir eng Diskussioun – an déi misst op „hard facts“ gefouert ginn. Dat heescht: net mat Ängschte spillen. Firwat dee Flyer, deen de Patient elo an der Praxis kritt?, dat freet sech d'FHL, déi fir de Patient e Vertrauenskader wéilt schafen. Zesumme mat den Dokteren déi bescht méiglechst Sécherheet a qualitativ Standarden definéieren, dat wier d'Zil, seet de President vum Verwaltungsrot vun der Spidolsfederatioun.



Kléngt jo schéin, mee firwat wieren d'Doktere sech dann esou? Firwat wëlle si weider eleng decidéieren, mat wat fir enge Protheese si schaffen? Ob do eventuell privat Intressie géinge spillen, gouf de Paul Junck e Méinde gefrot ... Ma et wéilt ee sech net op den Terrain vun de Rumeuren an de Spekulatioune woen. Et géif net drëm goen ze verdächtegen oder Ängschten ze kreéieren. Et géif ee probéieren, mat all Acteur déi richteg Faiten op den Dësch ze kréien an dann aus dëse Faiten déi bescht Konklusiounen ze zéie fir de Patient.



Dat wier der Federatioun hir Ambitioun, an dofir misst den Dokter an d'Steierung vum Spidol, an d'Prozesser an an d'Dagesofleef agebonne ginn; vum „Schalten a Walten“ wéi ee grad wéilt, eriwwer bei Flichten ... och den Dokter misst sech u Regelen halen, an engem Spidol. D'Direktiounen an de Paul Junck hu bei engem Punkt nämlech guer kee Versteesdemech: Datt et fir d'AMMD en "no go" ass, datt den Dokter am Virfeld am Spidol muss seng Congéen umellen. Op der Säit vun der Spidolsfederatioun géif keen dat verstoen. Et géif een net gesinn, wéi een am Sënn vum Patient eng sécher a qualitativ Prestatioun am Spidol kéint ubidden, wann d'Spideeler sech dowéinst net mat hire Fleeger an Equippe kéinten organiséieren an d'Dokteren am Virfeld net misste Bescheed soen, wa si Congé hätten.



Mee natierlech géing dat net fir jidderee gëllen, präziséiert de Michel Nathan, Direkter vum Escher Spidol, dem CHEM a Member vum Verwaltungsrot vun der FHL. Wann ee vun den Doktere géif schwätzen, dierft een och net generaliséieren. Eng ganz Partie Leit géife ganz gutt a ganz disziplinéiert schaffen. Verschiddener géifen a Saachen Disziplin an Organisatioun e bëssen aus der Roll falen an dës wéilt een eben an de Grëff kréien.



D'AMMD gesäit d'Ministesch en Donneschdeg; e Freideg 8 Deeg ass d'Spidolsfederatioun dann um Tour ... an de Patient? Dee stellt sech wuel ëmmer nach seng Froen, an haut vläicht därer nach méi, wéi virdrun.