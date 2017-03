© RTL-Archiv

D'Police mellt, datt et de Méindegowend géint 21.40 Auer zu Stroossen op der Place Thomas Edison eng Kläpperei tëscht dräi Männer gouf.



Nodeems zwee vun hinne vun engem drëtten dorop higewise goufen, datt hie méiglecherweis hire verluerenen Handy erëmfonnt hätt, sinn déi zwee Männer op hie lassgaangen. Nieft Schléi gouf d'Affer en plus nach mat engem Messer menacéiert.



D'Sécherheetspersonal aus dem Flüchtlingsheem, wou sech d'Aggressiounen zougedroen hunn, konnt ee vun de Schëllege festhalen, während sech deen aneren duerch d'Bascht gemaach huet. Hie konnt bis elo nach net gefaast ginn. D'Affer ass mat liichte Verletzungen an d'Klinik bruecht ginn. Op der Säit vun den Agresseure war Alkohol mat am Spill.