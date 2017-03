Extrait Felix Walisch



D'Finanzplaz Lëtzebuerg verléiert eng weider Bank. D'Unicredit Lëtzebuerg S.A., déi fréier Hypovereinsbank, wäert et 2019 net méi ginn. D'Rumeur zirkuléiert schonn eng Zäitchen an e Méindeg gouf se du Realitéit. Nieft deenen 162 Leit, déi do schaffen, gouf och d'Bankegewerkschaft Aleba an d'Bild gesat, konforméiert hire Beroder an Expert fir d'Ausschaffe vu Sozialpläng Felix Walisch.D'Direkter vu München waren e Méindeg zu Lëtzebuerg, fir den Aarbechter vun der Unicredit Lëtzebuerg S.A. matzedeelen, datt d'Bank Enn 2018 zou mécht.Extrait

Et géif probéiert ginn, fir en Deel vun de Concernéierte bei der Schwësterbank hei am Land ënnerzekréien, der Unicredit International. D'Verhandlunge fir de Sozialplang wäerten dëse Mount nach ulafen.