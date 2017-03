Ë.a. hunn d’Affekote vum heitegen Employé de l’Etat am Logementsministère a vum Ex-Fonctionnaire an hire Plädoyeren ervirgestrach, dass d’Geschicht aus der Vue vum Ministère net klappen an den Dossier beweise géif, dass déi onméiglechst Saachen zu Lëtzebuerg méiglech wären.

De Me Gaston Vogel, Affekot vum fréiere Staatsbeamten, sot sech virop iwwerrascht iwwert d’Dauer vun der Prozedur. 2008 hätt alles um Dësch geleeën, elo wär een 10 Joer a méi no de Faiten, soudass sech d’Fro misst stellen, firwat d’Affär sou laang gebraucht hätt, fir viru Geriicht ze kommen. Et hätt ze laang gedauert, an de sougenannten Delai raisonnable wär domat iwwerschratt. De Me Vogel huet erkläert, dass déi falsch Dokumenter hätte missen opfalen, wann déi zoustänneg Kommissioun am Ministère hir Aarbecht richteg gemaach hätt. Wat säi Client ugeet, hätt de Mann sech bis zu dëse Faiten näischt zu Scholde komme gelooss an och en éierlecht Bedauere bewisen. Hie kéint net méi schlofen, hätt Albdreem, wär och 3 Méint an Untersuchungshaft gewiescht an domat genuch bestrooft, soudass héchstens eng Strof mam komplette Sursis sollt gesprach ginn.

De Me Wies, Affekot vum heitegen Employé aus dem Logementsministère, huet betount, dass sech säi Mandant driwwer beklot hätt, wann Dokumenter vun enger Fiduciaire koumen, an de Mann an der zoustänneger Kommissioun am Ministère gemeckert hätt: An den Ae vum Me Wies wär säi Client domm gewiescht, fir op Problemer hinzeweisen, wann hie mat am Bot gesiess hätt. Den Employé wär sengerzäit iwwer eng speziell Annonce an enger portugiseschsproocheger Zeitung informéiert ginn an hätt déi Informatioun weiderginn. De Mann hätt näischt vun där Praxis gewosst, alles am Abrëll 2007 entdeckt a wär, wéi hien an de Ministère koum, an d’kaalt Waasser gehäit ginn, bei 12.000 Demandë fir 8 Leit, déi dorop geschafft hunn. Wa säi Mandant hätt misse wëssen, dass d’Dokumenter aus Portugal gefälscht waren, dann hätt jiddereen et misse wëssen; alles, wat net am Ministère fonctionnéiert huet, wär och ze vill fir d’Schëllere vum Mann. Et wär näischt am Dossier dozou ze fannen, dass hie méi wosst wéi anerer, hien hätt ni Sue kritt, am Géigesaz zu aneren, a vun Ufank u matgeschafft; dofir sollt et zu engem Fräisproch kommen.