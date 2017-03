Zweemol huet d’Police an der Stad um Méindeg en Owend Automobiliste missten unhalen, well se ze séier ënnerwee waren.

Um Boulevard John F. Kennedy war ee Mann mat 107 Kilometer an der Stonn, am Plaz den 50 ënnerwee. Op der Areler Strooss ass ee mat 113 gerannt. De Chauffeur hat och nach Alkohol am Blutt. Hie krut e Fuerverbuet.