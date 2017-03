De Montage vum neie Gelänner am November zejoert. © RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

Trageschen Tëschefall en Dënschdeg de Moie géint 8.30 Auer op der Rouder Bréck, wou sech eng 18 Joer jonk Fra d'Liewe geholl huet.



D'Fra hätt, soen Zéien, hire Rucksak op den Trottoir geluecht a wier du ganz séier op dat neit wäisst Sécherheetsgelänner geklomm, fir an den Uelzechtdall erofzesprangen. E Mann hätt nach probéiert, d'Fra zeréckzehalen, ma ouni Succès.



D'Anti-Suicide-Gelänner, dat eréischt zejoert installéiert gouf, ass 2,70 Meter héich. Am Kader vun den Aarbechten op der Bréck fir den Tram, war dat aalt, gliese Gelänner ersat ginn duerch eng Struktur aus metalle Stief.



D'Faite vum Dënschdeg si kuerz no hallwer 9 geschitt. De Chantier op der Rouder Bréck war schonn op, deemno gëtt et vill Zeien. Eng Bunn op der Rouder Bréck war eng Zäit laang gespaart an dofir war de Verkéier uechtert d'Stad um Dënschdeg de Moien zolidd gestéiert.



E Bild aus dem November 2016: vir dat neit, wäisst Gelänner, hannendrun dat aalt, duerchsiichtegt. © RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira