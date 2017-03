Am August 2011 hat eng jonk Fra an engem Dag 5mol zu Nidderkuer an engem Café, respektiv a Wunnengen um Stack driwwer Feier geluecht.

Am Juni war si dowéinst zu 10 Joer Prisong, 7 dovu mat Sursis, veruerteelt ginn.

Um Mëttwoch war op der Cour d’appel an der Stad den zweete Prozess an dëser Affär, an do huet d’Vertriederin vum Parquet général gemengt, déi 10 Joer Prisong wéinst Brandstëftung wären eng adequat Strof. Si wär awer net dogéint, dass aus de 7 Joer Sursis der an zweeter Instanz méi géife ginn.

Et war nämlech ze bemierken, dass d’Fra an deem Haus vun engem Mann sequestréiert a vergewaltegt gi war. Um Dënschdeg huet d’jonk Fra sech virop entschëllegt a betount, si hätt d’Situatioun net méi ausgehalen; haut wéisst si awer net, wéi si deemools iwwerluecht hätt. Si hätt Haass op de Mann gehat, deen hir dat ugedoen hätt, a keen aneren Auswee gesinn. Elo hätt si hiert Liewen am Grëff a wéilt hiert klengt Kand net am Stach loossen, spréch net zréck an de Prisong; si wär och am Gaangen, eng berufflech Formatioun ze maachen.

Hiren Affekot huet erkläert, dass de grousse Brand, deemools am fréien Owend, séier virugaange wär wéinst dem Zoustand vum Gebai, dat zum Deel aus Holz war; der Fra hir Beweggrënn wären awer net béisaarteg gewiescht. Et wär onkloer, ob seng Cliente wosst, dass aner Leit am Haus waren, sou de Me Marc Lentz; dat Ganzt wär am Summer geschitt, wéi also Leit am Congé waren. De Mann hätt d’Fra ausgenotzt an déi zwou Méiglechkeete gehat, an zwar entweder e Feier ze leeën oder awer komplett ze kapituléieren. Well déi jonk Fra net anescht hätt kënnen handelen, sollt si fräigesprach ginn.

Déi Iwwerleeung huet d’Vertriederin vum Parquet général net ganz gedeelt. D’Fra, déi d’Faiten zouginn huet, hätt e Feier geluecht, dat d’Struktur vum Gebai affectéiert hätt. Si hat ausgesot, hire Vergewalteger viséiert ze hunn; et wären awer deen Dag och aner Leit am Haus gewiescht a v.a. am Café, wouvun d’Fra hätt missen ausgoen. Si hätt deemno mat a Kaf geholl, dass aner Leit kéinte blesséiert ginn. Och wa si eng ganz schlëmm Zäit an deem Haus erlieft hätt, wär si awer fräi gewiescht, fir an an aus ze goen, soudass e Choix bestanen hätt. Op Grond vun de Faite vun enger extremer Gravitéit, déi awer op eng besonnesch Situatioun zréckzeféiere wären, sollte „Circonstances atténuantes très larges“ zréckbehale ginn. Deemools hätt si dem Mann, dee si vergewaltegt hat, wëlle schueden, an haut géif si sech Méi ginn, fir nees op d’Féiss ze kommen.

D’Uerteel gëtt de 4. Abrëll gesprach.