Eng sozialistesch Duebel-Spëtzt mat den aktuelle Stater Conseilleren Marc Angel a Cathy Fayot: sou geet d'LSAP den 8. Oktober an d'Gemengewahlen.

D'Stater LSAP-Lëscht ass déi éischt Parteielëscht, déi am Virfeld vun de Wahlen um Méindeg den Owend mat 27 Kandidaten presentéiert gouf - d'Altersmoyenne läit bei 47 Joer - et sinn eng Dose Fraen a 15 Männer op där Lëscht.

Nieft den aktuellen 4 LSAP-Conseilleren - Marc Angel, Cathy Fayot, Armand Drews an Tom Krieps - stieche verschidden aner Personnagen op der Lëscht vun de Stater Sozialisten eraus: dëst ass zum Beispill den Acteur Mickey Hardt, déi fréier Triathletin Liz May, den Dokter Romain Stein, oder och de Christophe Schiltz, dee Conseiller am Staatsrot ass.

Jénkst Vertrieder op der LSAP-Lëscht si mat allebéid 25 Joer de Sascha Dahm an d'Tania Silva.

Bei de leschte Gemengerotswahlen 2011 war d'LSAP op knapp 16% vun de Stëmmen koum, fir mat 4 Conseilleren an d'Stater Märei eranzekommen - dat war quasi deeselwechte Score wéi 2005.

De Fënneftgewielte vun deemools, de Luc Decker, ass net méi dës Kéier mat op der Lëscht dobäi.