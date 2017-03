Unisec/Reportage Carine Lemmer



Mä benotzt gëtt se net. Dat néidegt Gesetz feelt nämlech. Am Juli 2013, also viru méi wéi 3 an engem hallwe Joer, ass den Text nach vum Minister Spautz deposéiert ginn a mécht zanterdeem säi Wee. Virun e puer Méint hat et geheescht, spéitstens fir de Januar misst d'Struktur kënnen opgoen. E puer Méint dierft et awer nach daueren.

Keng Mineuren an de Prisong, dat ass Zil; de Moment sëtzen awer 5 Jugendlecher zu Schraasseg. D'Unisec u Dräibuer, eng Zort Prisong fir Jonker, soll déi besser Plaz si fir Mineuren opzehuelen.

D'Gebai ass prett, d'Personal ass prett, mä den noutwendegen Text bis ewell nach net. D'Matière ass ganz komplizéiert, ganz villschichteg. Seet de Manuel Achten, Premier Conseiller am Educatiounsministère, zoustänneg fir d'Enfance an d'Jeunesse. Jonk Leit ënner 20 oder ënner 18 Joer aspären, wier eben delikat.

De Guy Aeckerlé ass de Responsabelen vun der Unité de Sécurité zu Dräibuer. Zanter 2014 schonn. Et wär vill ze dinn, seet hien. De Recommandatiounen hätt ee Rechnung gedroen, ëmgebaut. A vill Schreifaarbechte wären néideg. Et géif een d'Zäit notzen.



An der Tëschenzäit sëtze Mineuren zu Schraasseg. En Deel vum Personal geet all Mëtteg bei si an de Prisong, sou de Guy Aeckerlé.

Am Januar elo koum den zweeten Avis vum Staatsrot. Mat enger Opposition formelle. Do gëtt elo nogebessert. Enn des Mount, Ufank Abrëll soll den Dossier nees op den Instanzewee, also an d'Chamberkommissioun. En neien Datum, wéini datt d'Struktur opgeet, wot keen ze nennen.