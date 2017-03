Et geet méi konkret ëm Aussoen, déi de Pierre Gramegna am Kader vun der Enquêtëkommissioun vum EU-Parlament a Saache "Panama Papers" gemaach huet. De Finanzminister soll nämlech op d'mannst engem Wirtschaftsaffekot ofgeroden hunn, mat der Enquêtëkommissioun ze schwätzen. Dat hat d'lescht Woch och schonn de Radio 100,7 gemellt. Donieft haten och scho Vertrieder vun der Kommissioun op enger Pressekonferenz d'lescht Woch kritiséiert, dass eng ganz Partie Acteure vun der Lëtzebuerger Finanzplaz net bereet gewiescht wiere mat den Deputéierte vum EU-Parlament ze schwätzen. De Finanzminister selwer hat doropshi gesot, dass et deene Betraffenen iwwerlooss gewiescht wier, ob si virun der Enquêtëkommissioun wéilten aussoen oder net.



D'CSV verlaangt elo Kloerheet an huet dowéinst eng Drénglechkeetssëtzung vun der parlamentarescher Finanz- a Budgetskommissioun, dëst a Präsens vum Pierre Gramegna, ugefrot. D'Reunioun ass e Mëttwoch de Moien um 11.30 Auer. An deem Kontext huet och den Deputéierte vun déi Lénk, David Wagner, en Dënschden och schonn eng parlamentaresch Fro gestallt.