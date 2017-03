Wat geschitt mat 1,6 Milliarden US-Dollar, déi u sech der iranescher Zentralbank gehéieren an hei am Land agefruer sinn?

Iranesch Affekote fuerderen, dass d'Suen an d'Land zeréck fléissen. En amerikanescht Geriicht hat d'lescht Joer decidéiert, dass mat dëse Suen d'Affer vun den Attentater vum 11. September sollen entschiedegt ginn. Doropshin waren déi 1,6 Milliarden US-Dollar vun engem Riichter hei am Land agefruer ginn.



D'USA maachen den Iran mat responsabel fir d'Attentater vum 11. September 2001 mam Argument, dass den Iran d'Terrororganisatioun Al-Qaida ënnerstëtzt hätt. Den Iran huet dës Virwërf awer ëmmer nees dementéiert. Nodeems am Juli 2015 d'Atomofkommes mam Iran zustane koum an eng ganz Partie Sanktioune méi labber gemaach, respektiv opgehuewe goufen, wëll déi iranesch Zentralbank elo hir Suen zeréck. De Vize-Ausseminister sot an engem Interview mat enger iranescher Noriichtenagence, dass d'Affekote vun der Zentralbank a Kontakt wiere mat de Lëtzebuerger Autoritéiten, fir déi 1,6 Milliarden US-Dollar ze recuperéieren. Elo muss déi Lëtzebuerger Justiz an dësem Fall tranchéieren.