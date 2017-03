© Police

E Bäifuerer hat der Police gemellt, datt e blesséiert "Bambi" um Rand vun der Strooss géif leien. D'Persoun um Telefon ass dovunner ausgaangen, datt d'Déier ugestouss gouf, well et um hënneschte Laf blesséiert war.Wéi d'Police dunn op d'N4 nokucke gaangen ass, hunn d'Beamten effektiv d'Déier lokaliséiert. Si hunn dat klengt Réi an eng Decken agepaakt an an d'Opfangstatioun fir wëll Déieren op Diddeleng bruecht.D'Police seet dem Déierefrënd, deen et eragemellt huet, Merci.