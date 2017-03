Den Europäesche Geriichtshaff huet e Mëttwoch de Moie géint ArcelorMittal geuerteelt. Enn 2011 hat d'Stolentreprise seng Schmelz zu Schëffleng zougemaach an d'Autoritéiten eréischt vill méi spéit doriwwer informéiert. 2013 hat d'Lëtzebuerger Regierung dunn d'Emissiounsrechter, fir dierfen Zäregaser auszestoussen, vun ArcelorMittal zeréckgefuerdert, déi den Ëmweltministère der Entreprise scho fir 2012 attribuéiert hat an dat obwuel d'Wierk jo schonns zou war. D'Regierung krut also elo Recht.

ArcelorMittal hat d'Lëtzebuerger Regierung dowéinst ugesicht, well si dës Fuerderung, fir d'Emissiounszertifikater zeréckzeginn, fir eng Enteegnung halen.

Ma den Geriichtshaff huet net iwwer d'Fro vun Eegentum tranchéiert, well si dovun ausginn, dass dës Emissiounszertifikater fälschlecherweis ausgestallt goufen an dofir am Fong och net am Besëtz vun ArcelorMittal waren, sou een Attaché à la presse vun der Cour.



De Wäert vun den Emissiounszertifikater läit bei 1,4 Milliounen Euro.



Arrêt dans l’affaire C-321/15 ArcelorMittal Rodange et Schifflange (FR)

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Article 3, sous a) – Articles 11 et 12 – Cessation des activités d’une installation – Restitution des quotas non utilisés – Période 2008-2012 – Absence d’indemnité – Économie du système d’échange de quotas d’émission)

L’enjeu : un État membre peut-il exiger la restitution sans indemnité des quotas d’émission de gaz à effet de serre non utilisés par une entreprise ?

À compter de la fin de l’année 2011, la société luxembourgeoise ArcelorMittal Rodange et Schifflange a décidé de fermer son aciérie de Schifflange pour une durée indéterminée. Cette décision n’a cependant été notifiée aux autorités luxembourgeoises que plusieurs mois après, une fois effectuée l’attribution des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour 2012[1]. Comme il n’était plus possible d’annuler les quotas attribués pour cette année, les autorités ont réclamé la restitution, sans indemnité, des quotas non utilisés par ArcelorMittal. La réglementation luxembourgeoise prévoit en effet que les autorités peuvent réclamer la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés lorsqu’une cessation totale ou partielle de l’exploitation d’une installation leur est notifiée (cette notification devant s’effectuer immédiatement). ArcelorMittal conteste cette décision en justice : elle considère en effet qu’une telle restitution sans indemnité correspondrait, par ses effets, à une expropriation illégale.

Saisie de l’affaire, la Cour constitutionnelle du Luxembourg demande à la Cour de justice si, au regard de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre[2], un État membre peut exiger d’une entreprise ayant cessé l’exploitation d’une installation la restitution, sans indemnité, des quotas non utilisés.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour considère que, lorsqu’une entreprise cesse les activités d’une de ses installations à une date antérieure à celle de l’allocation des quotas d’émission et omet d’en informer en temps voulu l’autorité compétente, la directive ne s’oppose pas à ce que cette autorité ordonne la restitution sans indemnité des quotas d’émission, étant donné que ces derniers ne pourront pas, de toute évidence, être utilisés en vue de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont plus susceptibles d’être produites par l’installation en cause. En effet, la restitution de quotas attribués irrégulièrement permet d’éviter une distorsion sur le marché des quotas et d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement que poursuit ce marché.

La Cour précise qu’une telle restitution impliquerait non pas l’expropriation d’un bien qui ferait déjà partie intégrante du patrimoine de l’exploitant, mais simplement le retrait de l’acte allouant des quotas, en raison du non-respect des conditions de notification. Autrement dit, les quotas délivrés après qu’un exploitant ait cessé les activités exercées dans l’installation concernée, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de « quotas » d’émission au sens de la directive.

En résumé, la Cour considère qu’un État membre peut exiger la restitution sans indemnité des quotas d’émission de gaz à effet de serre non utilisés par une entreprise, lorsque ces quotas ont été attribués de manière indue en raison de la violation par cette entreprise de son obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation de son installation.

[1] Le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par l’Union vise à réduire la concentration dans l’atmosphère de ces gaz qui sont considérés comme responsables, en bonne partie, du réchauffement global de la planète. Afin de réduire les émissions polluantes, l’Union a donné une valeur économique à ces quotas et les a érigés en instrument d’échange dans le cadre d’un véritable marché.

[2] Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).