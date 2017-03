Ë.a. iwwer 400.000 € fir de fréiere Fonctionnaire a Spure vun Iwwerweisungen an Héicht vu ronn 37.000 € un déi haiteg Employée de l’Etat am Logementsministère: Dës Zommen huet d’Vertriederin vum Parquet um Mëttwoch de Moien an hirem Requisitoire am Prozess ëm Schmu mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère genannt.

Si huet betount, dass den Ex-Staatsbeamte Portugisen ugeschwat hätt, fir sou Handelsermächtegungen ze kréien, an dass hien och d’Präisser fixéiert hätt. Seng Dossiere wären iwwert déi zwee Employés de l’Etat gelaf an anormal séier duerchgaangen.

D’Vertriederin vum Parquet, déi um Mëttwoch vu Faite vun tëscht 2001 an 2007 geschwat huet, huet ervirgehuewen, dass et laang Rumeuren am Ministère gouf, ë.a. iwwer een als korrupt bekannte Staatsbeamten. Dee wär net beschëllegt, awer gehéiert ginn, ma hien hätt all d’Virwërf bestridden. Ufank 2007 wären d’Informatiounen iwwer Korruptioun am Ministère du konkret ginn, a séier wär een am Ministère vun engem interne Maulef ausgaangen. Wéi nom Telefonsgespréich mat enger Fra d’Affär definitiv opgedeckt gi wär, hätt de Ministère déi um Parquet denoncéiert a wären no Perquisitiounen Iwwerpréiwunge gemaach ginn.

De pensionéierte Staatsbeamten hätt ë.a. Kontakt gehat mat deem als korrupt bekannte Fonctionnaire an d’Employée de l’Etat, där hire Monni hien ass, an de Ministère erakritt. Den Employé de l’Etat hätt iwwerdeems d’Dossiere fir déi zoustänneg Kommissioun am Ministère preparéiert. 2011 hätt een eréischt definitiv Kloerheet gehat, iwwert d’gefälschten Dokumenter, sou d’Vertriederin vum Parquet. Fir eng Handelsermächtegung ze kréien, wäre bis zu 28.000 € bezuelt ginn. Déi zwee Employés de l’Etat kéinten net soen, si wären net responsabel. Si an den Ex-Fonctionnaire hätten och vill Kontakt ënnerenee gehat.

Do virdrun hat de Me Entringer, als Affekot vun der haiteger Employée de l’Etat am Logementsministère, de Fräisproch fir seng Cliente verlaangt: D’Infraktioune vu Fälschung a passiver Korruptioun, déi hir virgehäit ginn, wären nämlech net zréckzebehalen. Wat d’gefälschten Dokumenter ugeet, hätt si deemools näischt dovu gewosst a wéisst et och haut nach net. Punkto passiv Korruptioun dann hätt si keng Sue kritt, mä der ë.a. fir hiert Bestietnis. De Me Entringer huet nach ënnerstrach, dass et keng Korruptioun ouni Accord géif ginn, dass et e Manktem u Rigueur am Ministère an e ridicuult Iwwerschreide vum Délai raisonnable ginn hätt.

Um Donneschdeg dierft dëse Prozess dann definitiv op en Enn kommen, mam Enn vum Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet.