Den Informatiounsaustausch tëscht den EU-Memberlänner huet sech 2016 an der Lutte géint den Terror verbessert, sou steet et am Joresrapport vun Eurojust.

Dëse Joresrapport gouf e Mëttwoch de Moien an der Justizkommissioun vun der Chamber presentéiert.



Déi europäesch Institutioun gouf 2002 gegrënnt fir d'Kooperatioun tëscht den nationale Justizautoritéiten ze verbesseren. Eurojust behandelt virun allem international Affäre vun organiséierter Kriminalitéit, Geldwäsch, Korruptioun, Cyberkriminalitéit awer och, wéi gesot, Terror.



D’Zuel vun den Dossieren ass an de leschte Jore konstant eropgaangen. Zejoert huet Eurojust alles an allem 2.000 Fäll behandelt. D’Zuelen déi Lëtzebuerg concernéieren sinn iwwerdeems konstant bliwwen.



De Grand-Duché huet a 14 internationalen Affairen ëm Hëllef gefrot a gouf an 51 Fäll vun Eurojust ugesicht. Dobäi ass et, der Presidentin vun der Chamberjustizkommissioun Viviane Loschetter no, haaptsächlech ëm Wirtschaftsfroe gaangen, wéi fraude fiscale oder Blanchiment.